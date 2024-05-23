В Україну приїхала команда МВФ. Починається підготовка до п'ятого траншу
Україна і Міжнародний валютний фонд почнуть переговори про виділення п'ятого траншу в межах кредитної програми розширеного фінансування (EFF) на початку наступного тижня. Про це повідомив постійний представник фонду Ваграм Степанян в коментарі журналістам.
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Перед цим в Києві відбудуться зустрічі делегації МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади. Після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", – повідомив Степанян.
Україна вважає, що виконала усі структурні маяки та інші зобов'язання для отримання п'ятого траншу.
Його розмір може бути більшим, ніж останні. За словами заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, МВФ може виділити Україні $2,2 млрд.
- Україна залучила вже понад $5 млрд із передбачених програмою EFF $15,6 млрд.
- Перший транш розміром $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року. Другий транш становив $890 млн (червень 2023 року), третій транш — $900 млн (грудень 2023 року), четвертий транш — $880 млн (березень 2024 року).