В Украину приехала команда МВФ. Начинается подготовка к пятому траншу
Украина и Международный валютный фонд начнут переговоры о выделении пятого транша в рамках кредитной программы расширенного финансирования (EFF) в начале следующей недели. Об этом сообщил постоянный представитель фонда Ваграм Степанян в комментарии журналистам.
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Перед этим в Киеве состоятся встречи делегации МВФ во главе с главой европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
"Команда МВФ во главе с главой европейского департамента МВФ Альфредом Каммером начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на рисках, перед которыми предстала экономика Украины, и целях экономической политики власти. После этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины о мерах экономической политики в контексте четвертого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", — сообщил Степанян.
Украина считает, что выполнила все структурные маяки и другие обязательства по получению пятого транша.
Его размер может быть больше, чем последние. По словам заместителя министра финансов Ольги Зыковой, МВФ может выделить Украине $2,2 млрд.
- Украина привлекла уже более $5 млрд из предусмотренных программой EFF $15,6 млрд.
- Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 года), третий транш — $900 млн (декабрь 2023 года), четвертый транш — $880 млн (март 2024 года).