Інфляція у Великій Британії сповільнилася до найнижчого рівня за три роки
Річна інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% у квітні, найнижчого рівня з 2021 року. Про це пише ВВС.
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У березні інфляція була на рівні 3,2%.
Уповільнення інфляції спричинене зниженням цін на енергоносії на 27% у річному вираженні. Водночас ціни на газ упали на 38%.
Також дешевшають харчові продукти, побутова техніка та інші товари. Але дорожчає мобільний зв'язок та орендна плата за житло.
Попри зниження, інфляція все ще знаходиться вище за цільовий рівень у 2%, на який орієнтується Банк Англії.
Після публікації даних з інфляції, британський Центробанк натякнув, що відсоткові ставки, які були підвищені останніми роками для уповільнення зростання цін, можуть бути знижені вже цього літа. Ставки наразі становлять 5,25% – це найвищий рівень за 16 років.
- У березні інфляція в Німеччині впала до 2,3%. Це найнижчий рівень за три роки.
- У квітні інфляція в Україні стабілізувалася. Залишилася на рівні 3,2%.