Інфляція у Великій Британії сповільнилася до найнижчого рівня за три роки

Уповільнення інфляції у Британії спричинене значним зниженням цін на енергоносії

Фото: depositphotos.com

Річна інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% у квітні, найнижчого рівня з 2021 року. Про це пише ВВС.

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У березні інфляція була на рівні 3,2%.

Уповільнення інфляції спричинене зниженням цін на енергоносії на 27% у річному вираженні. Водночас ціни на газ упали на 38%.

Також дешевшають харчові продукти, побутова техніка та інші товари. Але дорожчає мобільний зв'язок та орендна плата за житло.

Попри зниження, інфляція все ще знаходиться вище за цільовий рівень у 2%, на який орієнтується Банк Англії.

Після публікації даних з інфляції, британський Центробанк натякнув, що відсоткові ставки, які були підвищені останніми роками для уповільнення зростання цін, можуть бути знижені вже цього літа. Ставки наразі становлять 5,25% – це найвищий рівень за 16 років.

Джерело: ВВС