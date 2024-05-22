Инфляция в Великобритании замедлилась до самого низкого уровня за три года

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Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 2,3% в апреле, самого низкого уровня с 2021 года. Об этом пишет ВВС.

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В марте инфляция была на уровне 3,2%.

Замедление инфляции вызвано снижением цен на энергоносители на 27% в годовом выражении. При этом цены на газ упали на 38%.

Также дешевеют продукты питания, бытовая техника и другие товары. Но дорожает мобильная связь и арендная плата за жилье.

Несмотря на снижения, инфляция все еще находится выше целевого уровня в 2%, на который ориентируется Банк Англии.

После публикации данных по инфляции, британский Центробанк намекнул, что процентные ставки, которые были подняты в последние годы для замедления роста цен, могут быть снижены уже этим летом. Ставки в настоящее время составляют 5,25% — это самый высокий уровень за 16 лет.

Источник: ВВС