Доллар дорожает, а евро дешевеет. Курсы валют в банках

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В четверг, 23 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составляет 39,63 грн. Курс продаж увеличился на 5 коп. — до 40,15 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39 грн, максимальный – 39,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40,09 грн, максимальный – 40,3 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составляет 42,84 грн. Курс продажи упал на 1 коп. — до 43,64 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42 грн, максимальный – 43,15 грн. Для продажи минимальный курс – 43,5 грн, а максимальный – 43,75 грн.

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