Долар дорожчає: Який курс НБУ встановив на понеділок

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 18 листопада, курс гривні щодо долара впав на 4 коп. і складає 41,2796 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подешевшала на 19 коп. і становить 43,6532 за 1 євро.

Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 15 листопада, склав 41,2446 грн. Курс євро – 43,4677 грн.