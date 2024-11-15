Долар дорожчає: Який курс НБУ встановив на понеділок
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 18 листопада, курс гривні щодо долара впав на 4 коп. і складає 41,2796 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта подешевшала на 19 коп. і становить 43,6532 за 1 євро.
Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 15 листопада, склав 41,2446 грн. Курс євро – 43,4677 грн.