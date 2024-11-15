Доллар дорожает: Какой курс НБУ установил на понедельник

Фото: Pexels

Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 18 ноября, курс гривни по отношению к доллару упал на 4 коп. и составляет 41,2796 за 1 доллар.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подешевела на 19 коп. и составляет 43,6532 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 15 ноября, составил 41,2446 грн. Курс евро – 43,4677 грн.