Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники

Фото: Рустем Умеров

Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки – прямому финансированию производства вооружения и техники в Украине. Об этом сообщил премьер-министр обороны Рустем Умеров.

Это позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для украинских сил обороны.

Кроме того, Умеров обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и министром обороны Бьорном Арильдом Граммом новый формат сотрудничества – "норвежскую модель".

"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали впоследствии", – отмечает Умеров.