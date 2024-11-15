Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники
Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки – прямому финансированию производства вооружения и техники в Украине. Об этом сообщил премьер-министр обороны Рустем Умеров.
Это позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для украинских сил обороны.
Кроме того, Умеров обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и министром обороны Бьорном Арильдом Граммом новый формат сотрудничества – "норвежскую модель".
"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали впоследствии", – отмечает Умеров.
- 30 октября стало известно, что Норвегия профинансирует вооружение для украинских F-16.
- 31 октября президент Зеленский заявил, что будет просить оружие у Южной Кореи. Речь идет об артснарядах и системах ПВО.
- Также Зеленский отметил, что Польша обещала передать Украине истребители МИГ, но до сих пор этого не сделала, несмотря на договоренность с НАТО.