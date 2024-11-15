Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки
Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки — прямого фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні. Про це повідомив премʼєр-міністр оборони Рустем Умєров.
Зазначається, що це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для українських сил оборони.
Крім того, Умєров обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Граммом новий формат співпраці – "норвезьку модель".
"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", – зазначає Умєров.
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