Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки

Фото: Рустем Умєров

Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки — прямого фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні. Про це повідомив премʼєр-міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для українських сил оборони.

Крім того, Умєров обговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Граммом новий формат співпраці – "норвезьку модель".

"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом", – зазначає Умєров.