Золото переживает худшую неделю за последние три года

Цены на золото снижаются. Это связано с укреплением доллара и ожиданиями рынка относительно влияния Трампа на экономику

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Стоимость золота на мировом рынке за неделю упала более чем на 4%, что стало худшим показателем за три года, пишет Reuters.

В пятницу, 15 ноября, цена стабилизировалась около двухмесячных минимумов – $2568,37 за унцию.

Причинами падения золота стало укрепление доллара США и ожидания инвесторов более высокой инфляции и более медленного снижения процентных ставок из-за политики избранного президента Дональда Трампа.

Глава ФРС Джером Пауэлл уже сказал, что спешить со смягчением монетарной политики не стоит, что указывает на возможность длительного периода высоких ставок. Ожидания рынка по снижению ставки на 25 базисных пунктов в декабре сократились с 83% до 62%.

Кроме золота, снижение цен задело также серебро, платину и палладий.