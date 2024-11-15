Золото переживає найгірший тиждень за останні три роки
Вартість золота на світовому ринку за тиждень впала більш ніж на 4%, що стало найгіршим показником за три роки, пише Reuters.
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У п'ятницю, 15 листопада, ціна стабілізувалася близько двомісячних мінімумів – $2568,37 за унцію.
Причинами падіння золота стало зміцнення долара США й очікування інвесторів щодо вищої інфляції та повільнішого зниження процентних ставок через політику обраного президента Дональда Трампа.
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Голова ФРС Джером Павелл уже сказав, що поспішати з пом'якшенням монетарної політики не варто, що вказує на можливість тривалого періоду високих ставок. Очікування ринку щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів в грудні скоротились із 83% до 62%.
Крім золота, зниження цін зачепило також срібло, платину та паладій.
- Незадовго до виборів у США золото оновило історичний максимум понад $2700 за унцію.