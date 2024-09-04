Долар і євро подорожчали на 11 коп. Курси валют у банках

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У середу, 4 вересня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 11 коп. Курс купівлі складає 41,11 грн, курс продажу – 41,58 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,6 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 41,7 грн.

Середній курс купівлі євро збільшився на 11 коп. і становить 45,34 грн. Курс продажу виріс на 9 коп. — до 46,05 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 44,5 грн, максимальний – 45,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,9 грн, а максимальний – 46,25 грн.

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