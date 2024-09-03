Рада попередньо схвалила збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11417 щодо збільшення державного бюджету на 2024 рік на 500 млрд грн. Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції Голос Ярослав Железняк.

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За відповідне рішення проголосував 301 народний депутат.

"Законопроєкт прийнято лише в першому читанні, тому він залишається у тому вигляді, в якому був поданий урядом. У ньому передбачено 125 млрд грн додаткових надходжень від податків, але до другого читання його будуть міняти згідно з тими рекомендаціями, які дав комітет", – написав Железняк.

Строки подання поправок до законопроєкту скоротили вдвічі.

Безпека та оборона залишаються абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покривають виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.

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