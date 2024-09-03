Рада предварительно одобрила увеличение расходов на оборону на 500 млрд грн

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект №11417. Документ предусматривает, в частности, увеличение доходов бюджета на 214 млрд грн

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11417 об увеличении государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции Голос Ярослав Железняк.

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За соответствующее решение проголосовал 301 народный депутат.

"Законопроект принят только в первом чтении, поэтому он остается в том виде, в котором был подан правительством. В нем предусмотрено 125 млрд грн дополнительных поступлений от налогов, но до второго чтения его будут менять согласно тем рекомендациям, которые дал комитет", – написал Железняк.

Сроки подачи поправок в законопроект сократили вдвое.

Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.