Рада предварительно одобрила увеличение расходов на оборону на 500 млрд грн
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11417 об увеличении государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции Голос Ярослав Железняк.
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За соответствующее решение проголосовал 301 народный депутат.
"Законопроект принят только в первом чтении, поэтому он остается в том виде, в котором был подан правительством. В нем предусмотрено 125 млрд грн дополнительных поступлений от налогов, но до второго чтения его будут менять согласно тем рекомендациям, которые дал комитет", – написал Железняк.
Сроки подачи поправок в законопроект сократили вдвое.
Безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
- В январе-июле 2024 года расходы госбюджета выросли до 1,8 трлн.
- 18 июля Кабмин одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2024 с повышением расходов на 500 млрд.