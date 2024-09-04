Доллар и евро подорожали на 11 коп. Курсы валют в банках

Фото: depositphotos.com

В среду, 4 сентября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 11 коп. Курс покупки составляет 41,11 грн, курс продажи – 41,58 грн.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составляет 45,34 грн. Курс продаж вырос на 9 коп. до 46,05 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,5 грн, максимальный – 45,7 грн. Для продажи минимальный курс – 45,9 грн, а максимальный – 46,25 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.