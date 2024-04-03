Долар і євро у банках подорожчали. Готівкові курси

Долар у банках подорожчав в середньому до 39,62 грн, євро – до 42,92 грн

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У середу, 3 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 6 коп. і склав 39,10 грн. Курс продажу зріс теж на 6 коп. до 39,62 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,50 грн, максимальний – 39,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,47 грн, максимальний – 39,70 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 9 коп. і становить 42,13 грн. Курс продажу зріс на 6 коп. до 42,92 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,30 грн, максимальний – 42,60 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,59 грн, а максимальний – 43,10 грн.