Доллар и евро в банках подорожали. Наличные курсы
В среду, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 6 коп. и составил 39,10 грн. Курс продажи вырос тоже на 6 коп. до 39,62 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,50 грн, максимальный – 39,25 грн. Для продажи минимальный курс – 39,47 грн, максимальный – 39,70 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составляет 42,13 грн. Курс продаж вырос на 6 коп. до 42,92 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,30 грн, максимальный – 42,60 грн. Для продажи минимальный курс – 42,59 грн, а максимальный – 43,10 грн.