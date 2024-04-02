Сума залучених грошей від продажу ОВДП наближається до трильйона гривень — НБУ

Найбільший обсяг ОВДП сконцентровано банками. Другий за обсягом — портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу

Фото: пресслужба НБУ

Україна продала облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 938 млрд грн в еквіваленті з початку введення воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Всього з початку повномасштабної війни й до 31 березня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 623,2 млрд грн, $6,3 млрд і 2,2 млрд євро. На погашення ОВДП направлено 455,4 млрд грн, $6,9 млрд та 1,8 млрд євро.

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За три місяці 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69 млрд грн, $763,6 млн та 514,2 млн євро.

Найбільший обсяг ОВДП, як і раніше, сконцентрований банками–первинними дилерами.

Другий за обсягом — портфель військових облігацій у власності громадян та українського бізнесу: 107,8 млрд грн в еквіваленті на 1 квітня 2024 року.

Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 квітня 2024 року становив 14,6 млрд грн, $23,6 млн і 0,1 млн євро.

Аби активізувати внутрішній борговий ринок, Нацбанк дозволив банкам покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів коштом бенчмарк-ОВДП із визначеного НБУ переліку.

Також НБУ дозволив нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від виплати відсотків по ОВДП після 1 квітня 2023 року.

Уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні, зазначають у НБУ.

У березні 2024 року максимальна прибутковість ОВДП, які розміщувалися на аукціонах, становила у гривні 18,50% річних, у доларах США – 4,66% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, у березні не проводилося.

У Нацбанку нагадують, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Гривневі ОВДП перевищили прибутковість банківських депозитів у 1,5 раза – Мінфін.

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