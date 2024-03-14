Гривневі ОВДП перевищили прибутковість банківських депозитів у 1,5 раза — Мінфін

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У Міністерстві фінансів заявили, що гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) суттєво перевищили дохідність банківських депозитів на початку року.

У лютому український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (за вирахуванням військового збору та ПДФО) становив 11,34%. Середньозважена дохідність гривневих ОВДП (не підлягає оподаткуванню ПДФО та не сплачується військовий збір) – 17,32%. Отже, річна дохідність гривневих держоблігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами. У січні-лютому – у 1,54 раза.

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За результатами розміщення ОВДП за лютий до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 19,7 млрд грн ($218,4 млн та 274,8 млн євро). Завдяки випуску військових ОВДП залучено 37,8 млрд грн в еквіваленті.

З початку року від розміщених ОВДП до державного бюджету залучено 74,3 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 39 млрд грн ($468,4 млн та 509,8 млн євро). Завдяки випуску військових ОВДП залучено 58,6 млрд грн.

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Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень-лютий дозволили повністю покрити потребу у коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП. Коефіцієнт рефінансування за внутрішнім державним боргом станом на кінець лютого 2024 року становить 122%.

Джерело: Мінфін

У Мінфіні нагадують, що ключовими джерелами фінансування ЗСУ є податкові та неподаткові внутрішні надходження, а також випуск облігацій внутрішньої державної позики, включно з військовими облігаціями.

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