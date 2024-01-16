Серед українців зростає інтерес до держоблігацій. Збільшили інвестиції вдвічі

Фото: пресслужба Мінцифри

Громадяни України (фізособи) вдвічі збільшили інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з початку повномасштабного вторгнення Росії до 53,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Обсяг вкладень юридичних осіб у ОВДП збільшився протягом цього періоду в 1,7 раза – до 139 млрд грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Загалом у структурі власників ОВДП найбільша частка належить НБУ (43,5%) та банківському сектору (41,5%). Далі йдуть – юридичні особи (8,8%), фізичні особи (3,4%), нерезиденти (2,7%) та територіальні громади (0,1%).

Однією з основних причин зростання інвестицій у держоблігації є привабливість таких інвестицій: дохідність ОВДП значно перевищує офіційний рівень інфляції. Наприклад, за результатами грудня 2023 року реальна середньозважена прибутковість облігацій у гривні (за мінусом офіційної інфляції) становила 12,1% у річному вимірі, пояснюють у Мінфіні.

Джерело: Мінфін

З початку воєнного стану вдалося залучити на фінансування державного бюджету через випуск ОВДП 1,23 трлн грн в еквіваленті. З яких за 2023 рік було залучено 552,6 млрд грн в еквіваленті (388,5 млрд грн, $3,7 млрд, 735,8 млн євро).

Обсяг погашень ОВДП протягом 2023 року становив 369,8 млрд грн в еквіваленті (225,1 млрд гривень, $3,3 млрд та 582,2 млн євро).

Таким чином, за підсумками 2023 року, чисте залучення коштів становило 163,4 млрд грн, $370,4 млн та 153,6 млн євро.

У міністерстві нагадують, що ключовими джерелами фінансування ЗСУ є податкові та неподаткові внутрішні надходження, а також випуск ОВДП.

"Долучайтеся до інвестицій в ОВДП. Зручні цифрові рішення для придбання облігацій, ринкова дохідність, що перевищує інфляційні очікування та 100% гарантія повернення коштів від держави, роблять державні облігації найпривабливішим інструментом на ринку", – закликають у Мінфіні.

Джерело: Мінфін

Українці заробили 45 млн грн на купівлю військових облігацій у Дії.

Читайте також: Долар або ОВДП. Що вибрати для заробітку у 2024 році.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем