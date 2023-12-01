Українці заробили 45 млн грн на купівлі військових облігацій у Дії

Зараз у Дії доступні іменні військові облігації "Євпаторія", "Сімферополь", "Ялта", "Нова Каховка", "Севастополь"

Фото: пресслужба Мінцифри

Українці отримали 44,8 млн грн прибутку від купівлі військових облігацій у застосунку Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вартість однієї облігації – від 940 грн, а максимальний річний прибуток – 18%.

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"Кожна облігація – це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в позику кошти й назад отримуєте їх із відсотками. Тобто, підтримуєте країну і заробляєте", – написав Федоров у соцмережах.

Зараз у Дії доступні іменні військові облігації "Євпаторія", "Сімферополь", "Ялта", "Нова Каховка", "Севастополь".

"Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в Дії, підтримуйте державу та заробляйте", – закликає міністр.

Військові облігації в Дії стали доступними з початку жовтня минулого року.

Облігації можна придбати в будь-якій кількості, визначивши термін виплати (до 1,5 років) та відсотки доходу (11-18% річних). Виплата надійде на карту єПідтримки.

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