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Інтерв'ю | Заробити на облігаціях: особливості інвестування та перспективи доходу

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Заробити на облігаціях: особливості інвестування та перспективи доходу - Фото
Андрій Величко (Фото: пресслужба ICU)
30.09.2023, 08:00

Інтерв'ю з менеджером інвесткомпанії про особливості купівлі ОВДП, можливості продажу, відсотки, стратегії та перспективи ринку.

Чому населення почало купувати облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) і які переваги цього виду інвестування перед банківськими вкладами (депозитами)?

Які особливості заведення коштів на рахунки для купівлі облігацій, розмір комісій і чи є можливість їхнього продажу до завершення термінів виплат?

Чому одні інвестори обирають "довгі" папери, а інші – "короткі"?

Які відсотки платять за ОВДП зараз і як довго це триватиме?

Відповіді на ці питання – в інтерв'ю фінансового експерта, ексбанкіра, а нині керівника брокерського підрозділу ICU Андрія Величка для LIGA.net.

ОВДП – особливості купiвлi та продажу

– За даними представників вашої компанії, портфель облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у фізичних осіб зростає завдяки  новим інвесторам, а не нарощуванню портфеля вже наявних клієнтів. Чому так і що це може спрчинити?

Основний ключ зростання – це збільшення фінансової грамотності населення. Українців тепер вже цікавить не тільки депозит, але й що таке ОВДП. Чому?

На початку повномасштабної війни держава закликала громадян, щоб вони допомагали бюджету та купували військові облігації. Для цього вона максимально диджиталізувала цей процес і за допомогою дуже популярного застосунку "Дія" запустила купівлю військових ОВДП.

Тому зараз пересічний громадянин може почати інвестувати в облігації навіть від однієї тисячі гривень. І можна це робити в телефоні у два кліки, і дуже просто. Це спонукає людей розбиратись, що то взагалі за інструмент заробітку, як ним користуватись, які у нього переваги над депозитом.

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Заробити на облігаціях: особливості інвестування та перспективи доходу
Олександр Децик
редактор відділу "Фінанси"
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інвестиціїОВДПпрогноз ICU
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