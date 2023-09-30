Заработать на облигациях: особенности инвестирования и перспективы дохода

Почему население начало покупать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и каковы преимущества этого вида инвестирования перед банковскими вкладами (депозитами)?

Каковы особенности введения средств на счета для покупки облигаций, размер комиссий и есть ли возможность их продажи до завершения сроков выплат?

Почему одни инвесторы выбирают "длинные" бумаги, а другие – "короткие"?

Какие проценты платят за ОВГЗ сейчас и как долго это продлится?

Ответы на эти вопросы – в интервью финансового эксперта, экс-банкира, а ныне руководителя брокерского подразделения ICU Андрея Величко для LIGA.net.

ОВГЗ – особенности покупки и продажи

– По данным представителей вашей компании, портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) у физических лиц растет за счет новых инвесторов, а не наращивания портфеля уже имеющихся клиентов. Почему так и к чему это может привести?

Основной ключ роста – это увеличение финансовой грамотности населения. Украинцев теперь интересует не только депозит, но и что такое ОВГЗ. Почему?

В начале полномасштабной войны государство призвало граждан, чтобы они помогали бюджету и покупали военные облигации. Для этого оно максимально диджитализировало этот процесс и с помощью очень популярного приложения "Дия" запустило покупку военных ОВГЗ.

Поэтому рядовой гражданин может начать инвестировать в облигации даже от одной тысячи гривен. И можно это делать в телефоне в два клика, и очень просто. Это побуждает людей разбираться, что это вообще за инструмент заработка, как им пользоваться, какие у него преимущества над депозитом.