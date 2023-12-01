Украинцы заработали 45 млн грн на покупке военных облигаций в Дии

Сейчас в Дии доступны именные военные облигации "Евпатория", "Симферополь", "Ялта", "Новая Каховка", "Севастополь"

Фото: пресс-служба Минцифры

Украинцы получили 44,8 млн грн прибыли от покупки военных облигаций в приложении Дия. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Стоимость одной облигации – от 940 грн, а максимальная годовая прибыль – 18%.

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"Каждая облигация – это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и обратно получаете их с процентами. То есть, поддерживаете страну и зарабатываете", — написал Федоров в соцсетях.

Сейчас в Дии доступны именные военные облигации "Евпатория", "Симферополь", "Ялта", "Новая Каховка", "Севастополь".

"Это как донат, но с выгодой. Покупайте облигации в Дии, поддерживайте государство и зарабатывайте", — призывает министр.

Военные облигации в Дии стали доступны с начала октября прошлого года.

Облигации можно приобрести в любом количестве, определив срок выплаты (до 1,5 лет) и проценты дохода (11-18% годовых). Выплата поступит на карту єПідтримки.

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