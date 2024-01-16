Среди украинцев растет интерес к гособлигациям. Увеличили инвестиции в два раза

Фото: пресс-служба Минцифры

Граждане Украины (физлица) в два раза увеличили инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала полномасштабного вторжения России до 53,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Объем вложений юридических лиц в ОВГЗ увеличился в течение этого периода в 1,7 раза – до 139 млрд грн.

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В целом, в структуре держателей ОВГЗ наибольшая доля принадлежит НБУ (43,5%) и банковскому сектору (41,5%). Далее следуют – юридические лица (8,8%), физические лица (3,4%), нерезиденты (2,7%) и территориальные общины (0,1%).

Одна из основных причин роста инвестиций в гособлигации – привлекательность таких инвестиций: доходность ОВГЗ значительно превышает официальный уровень инфляции. Например, по результатам декабря 2023 реальная средневзвешенная доходность облигаций в гривне (за минусом официальной инфляции) составила 12,1% в годовом измерении, объясняют в Минфине.

Источник: Минфин

С начала военного положения удалось привлечь на финансирование государственного бюджета через выпуск ОВГЗ 1,23 трлн грн в эквиваленте. Из которых за 2023 год было привлечено 552,6 млрд грн в эквиваленте (388,5 млрд грн, $3,7 млрд, 735,8 млн евро).

Объем погашений ОВГЗ в течение 2023 года составил 369,8 млрд грн в эквиваленте (225,1 млрд гривен, $3,3 млрд и 582,2 млн евро).

Таким образом, по итогам 2023 года, чистое привлечение средств составило 163,4 млрд грн, $370,4 млн и 153,6 млн евро.

В министерстве напоминают, что ключевыми источниками финансирования ВСУ являются налоговые и неналоговые внутренние поступления, а также выпуск ОВГЗ.

"Приобщайтесь к инвестициям в ОВГЗ. Удобные цифровые решения для приобретения облигаций, рыночная доходность, превышающая инфляционные ожидания и 100% гарантия возврата средств от государства, делают государственные облигации наиболее привлекательным инструментом на рынке", — призывают в Минфине.

Источник: Минфин

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