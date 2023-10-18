Доллар или ОВГЗ. Что выбрать для заработка в 2024 году

С начала большой войны в Украине существенно упростили покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), обеспечив возможности делать это за несколько кликов в смартфоне. Сначала даже Минфин позиционировал покупку этих государственных ценных бумаг скорее как проявление поддержки национальной экономики, а не заработка.

Ибо доходность этих "военных" ОВГЗ, даже при самых высоких в 2022 году уровнях до 20%, не перекрывала уровня инфляции – почти 30% в прошлом году.

Однако уже в этом году, благодаря прогнозному уровню инфляции в 10% и доходности ценных бумаг на том же уровне – до 20%, можно не только перекрыть потери от увеличения цен, но и приумножить состояние.

Вероятно, осознание этого привело к взрывному росту популярности инвестиций в ОВГЗ среди населения – с 30 млрд грн в январе 2023 года их объемы выросли до почти 47 млрд грн в августе.

Однако на фоне новых курсовых ориентиров от Минфина и Международного валютного фонда (МВФ), определенных послаблений на валютном рынке и введения так называемого "гибкого курсообразования" на межбанке спрос на доллар имеет все шансы возрасти. Ведь украинцы традиционно привыкли хранить свои сбережения в валюте. Прежде всего в долларе. Преимущественно – наличном.