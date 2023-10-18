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Розбір | Долар чи ОВДП. Що обрати для заробітку в 2024 році

Этот материал также доступен на русском
Долар чи ОВДП. Що обрати для заробітку в 2024 році - Фото
Колаж: Олександр Чепіга, LIGA.net
18.10.2023, 12:07

LIGA.net опитала фінансистів щодо активів, в які доречніше інвестувати в 2024 році. Що краще купувати – долари чи державні облігації?

З початку великої війни в Україні суттєво спростили купівлю облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), забезпечивши можливості робити це за декілька кліків у смартфоні. Спочатку навіть Мінфін позиціював купівлю цих державних цінних паперів радше як прояв підтримки національної економіки, а не заробітку.

Бо дохідність цих "військових" ОВДП, навіть за умови найвищих у 2022 році рівнів до 20%, не перекривала рівня інфляції – майже 30% минулого року. 

Однак, вже цього року, завдяки прогнозному рівню інфляції в 10% та дохідності цінних паперів на тому ж рівні – до 20%, можна не тільки перекрити втрати від збільшення цін, але й примножити статки.

Певно, усвідомлення цього призвело до вибухового зростання популярності інвестицій в ОВДП серед населення – з 30 млрд грн у січні 2023 року їх обсяги зросли до майже 47 млрд грн у серпні.

Однак на тлі нових курсових орієнтирів від Мінфіну та Міжнародного валютного фонду (МВФ), певних послаблень на валютному ринку і введення так званого "гнучкого курсоутворення" на міжбанку попит на долар має усі шанси зрости. Адже українці традиційно звикли зберігати свої заощадження у валюті. Найперше в доларі. Переважно – готівковому.

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Долар чи ОВДП. Що обрати для заробітку в 2024 році
Олександр Децик
редактор відділу "Фінанси"
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