Гривневые ОВГЗ превысили доходность банковских депозитов в 1,5 раза — Минфин
В Министерстве финансов заявили, что гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) существенно превысили доходность банковских депозитов в начале года.
В феврале украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (за вычетом военного сбора и НДФЛ) составил 11,34%. Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ (не подлежит налогообложению НДФЛ и не уплачивается военный сбор) – 17,32%. Следовательно, годовая доходность гривневых гособлигаций в феврале в 1,53 раза превышала среднюю ставку по банковским депозитам. В январе-феврале – в 1,54 раза.
По результатам размещений ОВГЗ за февраль в государственный бюджет привлечено 41,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 19,7 млрд грн ($218,4 млн и 274,8 млн евро). За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 37,8 млрд грн в эквиваленте.
С начала года от размещенных ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 39 млрд грн ($468,4 млн и 509,8 млн евро). За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 58,6 млрд грн.
Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь-февраль позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ. Коэффициент рефинансирования по внутреннему государственному долгу на конец февраля 2024 года составил 122%.
В Минфине напоминают, что ключевыми источниками финансирования ВСУ являются налоговые и неналоговые внутренние поступления, а также выпуск облигаций внутреннего государственного займа, включая военные облигации.
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