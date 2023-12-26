Негосударственные Пенсионные фонды (НПФ) преследуют цель сохранения пенсионных накоплений вкладчиков от инфляции. А также их увеличение путем инвестирования для получения устойчивой и надежной инвестиционной прибыли.

НПФ, как правило, должны избегать рисковых операций с высокими процентами доходности и ориентируются на гарантированность поступлений.

Поэтому даже поверхностный обзор того, как эти Фонды вкладывают свои средства в Украине, интересен для понимания возможных инструментов сохранения инвестиций.

LIGA.net проанализировала активы пяти самых больших НПФ Украины, которые позволили им зарабатывать в 2023 году.

Как уже сообщала LIGA.net, по данным регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на середину 2023 года крупнейшими НПФ в Украине были Корпоративный НПФ Нацбанка, Открытый ЧФ "ОТП Пенсия", Открытый ЧФ "Приватфонд", Корпоративный НПФ ОАО "Укрэксимбанк", открытый НПФ "Эмерит-Украина".