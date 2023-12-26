Недержавні Пенсійні фонди (НПФ) мають за мету збереження пенсійних накопичень вкладників від інфляції. А також їх збільшення шляхом інвестування для отримання сталого й надійного інвестиційного прибутку.

НПФ, зазвичай, мають уникати ризикових операцій із зависокими відсотками дохідності й орієнтуються на гарантованість надходжень.

Тож навіть поверхневий огляд того, як ці Фонди вкладають свої кошти в Україні, є цікавим для розуміння можливих інструментів збереження інвестицій.

LIGA.net проаналізувала активи п'яти найбільших НПФ України, які дозволили їм заробляти у 2023 році.

Як уже повідомляла LIGA.net, за даними регулятора – Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), станом на середину 2023 року найбільшими НПФ в Україні були Корпоративний НПФ Нацбанку, Відкритий ПФ "ОТП Пенсія", Відкритий ПФ "Приватфонд", Корпоративний НПФ ВАТ "Укрексімбанк", Відкритий НПФ "Емерит-Україна".