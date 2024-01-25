В приложении "Дия" запустили продажу четырех новых именных военных облигаций
В приложении "Дия" запущена продажа именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам, таким как Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Покупайте их, делайте вклад в победу, а затем получайте свои средства обратно с процентами", — призывает министр.
- "Железный Порт": ставка – от 16,25%, дата выплаты – 05.06.2024;
- "Аскания-Нова": ставка – от 16,50%, дата выплаты – 20.11.2024;
- "Джанкой": ставка – от 17,96%, дата выплаты – 23.07.2025;
- "Керчь": ставка – от 18%, дата выплаты – 15.10.2025.
Военные облигации — возможность поддержать украинскую экономику, армию и получить прибыль.
При покупке облигаций отсутствуют комиссии или дополнительные платежи.
Помимо новых облигаций в Дие также можно купить облигации "Симферополь", "Евпатория", "Ялта" и "Новая Каховка".
- Украинцы заработали 45 млн грн на покупке военных облигаций в Дии.
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