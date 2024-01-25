У застосунку "Дія" запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій

У разі купівлі іменних облігацій у Дії відсутні комісії або додаткові платежі

Фото: Михайло Федоров / Telegram

У застосунку "Дія" запущено продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам, як-от Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад із відсотками", – закликає міністр.

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- "Залізний Порт": ставка – від 16,25%, дата виплати – 05.06.2024;

- "Асканія-Нова": ставка – від 16,50%, дата виплати – 20.11.2024;

- "Джанкой": ставка – від 17,96%, дата виплати – 23.07.2025;

- "Керч": ставка – від 18%, дата виплати – 15.10.2025.

Військові облігації – можливість підтримати українську економіку, армію та отримати прибуток.

У разі купівлі облігацій відсутні комісії або додаткові платежі.

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Крім нових облігацій у Дії також можна купити облігації "Сімферополь", "Євпаторія", "Ялта" та "Нова Каховка".

Українці заробили 45 млн грн на купівлі військових облігацій у Дії.

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