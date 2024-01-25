У застосунку "Дія" запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій
У застосунку "Дія" запущено продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам, як-от Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад із відсотками", – закликає міністр.
- "Залізний Порт": ставка – від 16,25%, дата виплати – 05.06.2024;
- "Асканія-Нова": ставка – від 16,50%, дата виплати – 20.11.2024;
- "Джанкой": ставка – від 17,96%, дата виплати – 23.07.2025;
- "Керч": ставка – від 18%, дата виплати – 15.10.2025.
Військові облігації – можливість підтримати українську економіку, армію та отримати прибуток.
У разі купівлі облігацій відсутні комісії або додаткові платежі.
Крім нових облігацій у Дії також можна купити облігації "Сімферополь", "Євпаторія", "Ялта" та "Нова Каховка".
- Українці заробили 45 млн грн на купівлі військових облігацій у Дії.
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