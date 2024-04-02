Сумма привлеченных денег от продажи ОВГЗ приближается к триллиону гривен — НБУ

Наибольший объем ОВГЗ сконцентрирован банками. Второй по объему — портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса

Фото: пресс-служба НБУ

Украина продала облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 938 млрд грн в эквиваленте с начала введения военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Всего с начала полномасштабной войны и до 31 марта 2024 правительством на первичных аукционах было привлечено 623,2 млрд грн, $6,3 млрд и 2,2 млрд евро. На погашение ОВГЗ направлено 455,4 млрд грн, $6,9 млрд и 1,8 млрд евро.

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За три месяца 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 69 млрд грн, $763,6 млн и 514,2 млн евро.

Наибольший объем ОВГЗ по-прежнему сконцентрирован банками – первичными дилерами.

Второй по объему — портфель военных облигаций в собственности граждан и украинского бизнеса: 107,8 млрд грн в эквиваленте на 1 апреля 2024 года.

Объем военных ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 1 апреля 2024 составил 14,6 млрд грн, $23,6 млн и 0,1 млн евро.

Чтобы активизировать внутренний долговой рынок, Нацбанк разрешил банкам покрывать до 50% общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ из определенного НБУ перечня.

Также НБУ позволил нерезидентам переводить за границу средства, полученные от выплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года.

Правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне, отмечают в НБУ.

В марте 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составила в гривне 18,50% годовых, в долларах США – 4,66% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, в марте не производилось.

В Нацбанке напоминают, что сегодня каждый может приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость Украины.

Гривневые ОВГЗ превысили доходность банковских депозитов в 1,5 раза — Минфин.

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