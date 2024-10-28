Долар подорожчав, євро подешевшав: курси валют НБУ на завтра

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29 жовтня, курс гривні відносно долара впав на 1 коп. і складає 41,3292 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подорожчала на 2 коп. і становить 44,6975 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 28 жовтня, склав 41,08 грн, курс продажу – 41,58 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,41 грн, для продажу – 45,15 грн.