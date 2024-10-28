Україна створить окремі компанії з врегулювання проблемних кредитів

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали договір про створення інфраструктури для роботи з врегулювання проблемних кредитів (NPL) в українській банківській системі. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Договір передбачає створення правової бази для початку роботи компаній із врегулювання проблемних кредитів. Таких компаній наразі немає у фінансовому секторі України.

Очікується, що нові компанії відіграють важливу роль в управлінні NPL та залученні приватних інвестицій. Так, за допомогою ефективного врегулювання непрацюючих кредитів компанії можуть допомогти знизити загальну кількість NPL, що посилить стійкість банківського сектору. Партнерство з цими компаніями допоможе знизити ризики для банків та інших фінансових установ, щоб вони могли й надалі нарощувати кредитування, стверджують в НБУ.

Договір передбачає законодавчі реформи, навчальні ініціативи, семінари тощо. Партнером у рамках договору є Фонд для консультативних послуг у сфері інвестиційного клімату (FIAS).

Станом на 1 вересня 2024 року частка непрацюючих кредитів у банківській системі становила 33,1%, або 415 млрд грн.

До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%.