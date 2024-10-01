У банківській системі продовжує падати частка проблемних кредитів. НБУ пояснив тенденцію

З початку року банки списали 5,8 млрд грн проблемних кредитів

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року склала 33,1%, що на 0,8 в. п. нижче показника станом на 1 серпня та на 4,2 в.п. – показника станом на початок року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Ключові чинники скорочення частки NPL – подальше нарощування банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів, пояснюють у НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 415 млн грн (на 5,8 млрд грн з початку року) до 416,51 млрд грн. Водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн на місяць і 127 млрд грн з початку року.

Найбільшу суму проблемних кредитів акумульовано в держбанках – 351,8 млрд грн (мінус 1,3 млрд грн за серпень), з них у ПриватБанку – 178,8 млрд грн (-2,3 млрд грн).

Іноземні банківські групи тримають 29,3 млрд грн непрацюючих кредитів (-228 млн грн), приватні банки – 35,3 млрд грн (+1,1 млрд грн).

До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%.