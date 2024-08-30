Частка непрацюючих кредитів у банках упала нижче 34% вперше з жовтня 2022 року – НБУ

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі України скоротилася на 0,6 в.п. за підсумками липня до 33,9%, і це найнижчий показник NPL з жовтня 2022 року (33,6%). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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За місяць сума NPL скоротилася на 1,24 млрд грн до 416,93 млрд грн.

З початку року частка проблемних кредитів скоротилася на 3,5 в.п., сума – на 5,4 млрд грн. Цій тенденції сприяли як подальше нарощування банками обсягів гривневих кредитів високої якості, так і списання непрацюючих роздрібних кредитів, пояснюють у НБУ.

Найбільша сума проблемних кредитів акумульована у держбанках – 353,1 млрд грн (мінус 305 млн грн за липень), з них у ПриватБанку – 181,1 млрд грн (+193 млн грн).

Іноземні банківські групи тримають 29,6 млрд грн непрацюючих кредитів (-72 млн грн), приватні банки – 34,1 млрд грн (-581 млн грн).

До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

За підсумками 2023 року частка NPL в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%.