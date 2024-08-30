Доля неработающих кредитов в банках упала ниже 34% впервые с октября 2022 года — НБУ

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе Украины сократилась на 0,6 п.п. по итогам июля до 33,9% и это самый низкий показатель NPL с октября 2022 года (33,6%). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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За месяц сумма NPL сократилась на 1,24 млрд грн до 416,93 млрд грн.

С начала года доля проблемных кредитов сократилась на 3,5 п.п., сумма — на 5,4 млрд грн. Этой тенденции способствовали как дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, так и списание неработающих розничных кредитов, объясняют в НБУ.

Наибольшая сумма проблемных кредитов аккумулирована в госбанках – 353,1 млрд грн (минус 305 млн грн за июль), из них в ПриватБанке – 181,1 млрд грн (+193 млн грн).

Иностранные банковские группы держат 29,6 млрд грн неработающих кредитов (-72 млн грн), частные банки – 34,1 млрд грн (-581 млн грн).

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

По итогам 2023 года доля NPL в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году — до 37,4%.