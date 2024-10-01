В банковской системе продолжает падать доля проблемных кредитов. НБУ объяснил тенденцию

Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2024 составила 33,1%, что на 0,8 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 августа и на 4,2 п.п. – показателя по состоянию на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Ключевые факторы сокращения доли NPL – дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих кредитов, объясняют в НБУ.

Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 415 млн грн (на 5,8 млрд грн с начала года) до 416,51 млрд грн. В то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 27 млрд грн в месяц и 127 млрд грн с начала года.

Наибольшая сумма проблемных кредитов аккумулирована в госбанках – 351,8 млрд грн (минус 1,3 млрд грн за август), из них в ПриватБанке – 178,8 млрд грн (-2,3 млрд грн).

Иностранные банковские группы держат 29,3 млрд грн неработающих кредитов (-228 млн грн), частные банки – 35,3 млрд грн (+1,1 млрд грн).

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

По итогам 2023 года доля NPL в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году — до 37,4%.