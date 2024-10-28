Украина создаст отдельные компании по урегулированию проблемных кредитов

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали договор о создании инфраструктуры для работы по урегулированию проблемных кредитов (NPL) в украинской банковской системе. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Договор предполагает создание правовой базы для начала работы компаний по урегулированию проблемных кредитов. Таких компаний пока нет в финансовом секторе Украины.

Ожидается, что новые компании сыграют немаловажную роль в управлении NPL и привлечении частных инвестиций. Так, с помощью эффективного урегулирования неработающих кредитов компании могут помочь снизить общее количество NPL, что усилит устойчивость банковского сектора. Партнерство с этими компаниями поможет снизить риски для банков и других финансовых учреждений, чтобы они могли и дальше наращивать кредитование, утверждают в НБУ.

Договор предусматривает законодательные реформы, учебные инициативы, семинары и т.д. Партнером в рамках договора является Фонд для консультативных услуг в сфере инвестиционного климата (FIAS).

По состоянию на 1 сентября 2024 года доля неработающих кредитов в банковской системе составляла 33,1%, или 415 млрд грн.

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

По итогам 2023 года доля NPL в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году — до 37,4%.