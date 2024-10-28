Доллар подорожал, евро подешевел: курсы валют НБУ на завтра

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 29 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 1 коп. и составляет 41,3292 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подорожала на 2 коп. и составляет 44,6975 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 28 октября, составил 41,08 грн, курс продажи – 41,58 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,41 грн., для продажи – 45,15 грн.