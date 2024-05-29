Долар подорожчав ще на 27 копійок. Курси валют у банках

Курс долара зріс на 27 копійок, курс євро – на 37

Фото: depositphotos.com

У середу, 29 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 20 коп. і становить 40,32 грн. Курс продажу збільшився на 27 коп. до 40,94 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,85 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,65 грн, максимальний – 41,1 грн.

Середній курс купівлі євро піднявся на 24 коп. і становить 43,71 грн. Курс продажу збільшився на 37 коп. до 44,59 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,15 грн, максимальний – 44,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,25 грн, а максимальний – 44,8 грн.

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