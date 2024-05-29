Доллар подорожал еще на 27 копеек. Курсы валют в банках

Курс доллара вырос на 27 копеек, курс евро – на 37

Фото: depositphotos.com

В среду, 29 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 20 коп. и составляет 40,32 грн. Курс продаж увеличился на 27 коп. до 40,94 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,85 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,65 грн, максимальный – 41,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24 коп. и составляет 43,71 грн. Курс продаж увеличился на 37 коп. до 44,59 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,15 грн, максимальный – 44,1 грн. Для продажи минимальный курс – 44,25 грн, а максимальный – 44,8 грн.

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