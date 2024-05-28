Бізнесу почали пропонувати беззаставні кредити на облаштування сонячних електростанцій

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Райффайзен Банк почав видавати беззаставні "зелені" кредити малому бізнесу для будівництва сонячних електростанцій, придбання електрокарів та зарядних станцій до них. Про це повідомила пресслужба банку.

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Отримати фінансування до 80% вартості відповідного обладнання та монтажу можуть як ФОПи, так і юридичні особи.

Умови кредитування:

→ сума кредиту – до 9 млн грн

→ термін кредитування – від 24 місяців

→ процентна ставка – 17-19% річних

→ без додаткових комісій

"Наші бізнес-клієнти можуть скоротити свої ризики, стати енергетично автономними, забезпечити безперервність своєї роботи, зменшити витрати на електроенергію та паливо", – прокоментувала керівниця з питань розвитку сегмента клієнтів бізнес-банкінгу Райффайзен Банку Олена Шпирка.

Довідка Райффайзен Банк видав 1,5 млрд грн "зелених" кредитів бізнесу, в тому числі для будівництва СЕС, виробництва сонячних панелей, створення біогазових та біометанових заводів, біопаливних котельних, запровадження енергоефективних проєктів тощо.



Із 2023 року банк відзначає нагородою Raif Green Leaf клієнтів, які запроваджують та поширюють інноваційні технології для скорочення викидів, переробки відходів, підвищення ресурсоефективності та енергоефективності, біорізноманіття, органічного виробництва, сприяють розвитку циркулярної економіки та "зеленої" енергетики для сталого майбутнього України. видав 1,5 млрд грн "зелених" кредитів бізнесу, в тому числі для будівництва СЕС, виробництва сонячних панелей, створення біогазових та біометанових заводів, біопаливних котельних, запровадження енергоефективних проєктів тощо.Із 2023 року банк відзначає нагородою Raif Green Leaf клієнтів, які запроваджують та поширюють інноваційні технології для скорочення викидів, переробки відходів, підвищення ресурсоефективності та енергоефективності, біорізноманіття, органічного виробництва, сприяють розвитку циркулярної економіки та "зеленої" енергетики для сталого майбутнього України.

Встановивши СЕС за кредити банку, підприємці зможуть виробляти "зелену" електроенергію для власних бізнес-потреб, заряджати нею електрокари своїх підприємств та клієнтів, а залишки продавати в енергоринок, отримуючи додатковий дохід.