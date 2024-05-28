Бизнесу начали предлагать беззалоговые кредиты на обустройство солнечных электростанций

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Райффайзен Банк начал выдавать беззалоговые "зеленые" кредиты малому бизнесу на строительство солнечных электростанций, приобретение электрокаров и зарядных станций к ним. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Получить финансирование до 80% стоимости соответствующего оборудования и монтажа могут как ФОПы, так и юридические лица.

Условия кредитования:

→ сумма кредита – до 9 млн грн

→ срок кредитования – от 24 месяцев

→ процентная ставка – 17-19% годовых

→ без дополнительных комиссий

"Наши бизнес-клиенты могут сократить свои риски, стать энергетически автономными, обеспечить непрерывность своей работы, уменьшить затраты на электроэнергию и топливо", – прокомментировала руководительница по развитию сегмента клиентов бизнес-банкинга Райффайзен Банка Елена Шпирка.

Справка Райффайзен Банк выдал 1,5 млрд грн "зеленых" кредитов бизнесу, в том числе для строительства СЭС, производства солнечных панелей, создания биогазовых и биометановых заводов, биотопливных котельных, внедрения энергоэффективных проектов и т.д.



С 2023 года банк отмечает наградой Raif Green Leaf клиентов, которые внедряют и распространяют инновационные технологии для сокращения выбросов, переработки отходов, повышения ресурсоэффективности и энергоэффективности, биоразнообразия, органического производства, способствуют развитию циркулярной экономики и "зеленой" энергетики для стали. выдал 1,5 млрд грн "зеленых" кредитов бизнесу, в том числе для строительства СЭС, производства солнечных панелей, создания биогазовых и биометановых заводов, биотопливных котельных, внедрения энергоэффективных проектов и т.д.С 2023 года банк отмечает наградой Raif Green Leaf клиентов, которые внедряют и распространяют инновационные технологии для сокращения выбросов, переработки отходов, повышения ресурсоэффективности и энергоэффективности, биоразнообразия, органического производства, способствуют развитию циркулярной экономики и "зеленой" энергетики для стали.

Установив СЭС за кредиты банка, предприниматели смогут производить "зеленую" электроэнергию для собственных бизнес-нужд, заряжать ею электрокары своих предприятий и клиентов, а остатки продавать в энергорынок, получая дополнительный доход.