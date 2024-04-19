Долар та євро дорожчають. Готівкові курси валют

Курс долара виріс на 7 копійок, курс євро – на 5

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У п’ятницю, 19 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з четвергом виріс на 7 коп. і склав 39,45 грн. Курс продажу підвищився на 6 коп. до 39,97 грн.

Мінімальний курс купівлі долара в банках становить 38,85 грн, максимальний – 39,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,8 грн, максимальний – 40,05 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 2 коп. і складає 42,09 грн. Курс продажу піднявся на 5 коп. до 42,92 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,35 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,63 грн, а максимальний – 43,1 грн.

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