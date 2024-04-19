Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

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В пятницу, 19 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 7 коп. и составил 39,45 грн. Курс продаж повысился на 6 коп. до 39,97 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,85 грн, максимальный – 39,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,05 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 42,09 грн. Курс продажи поднялся на 5 коп. до 42,92 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,63 грн, а максимальный – 43,1 грн.

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