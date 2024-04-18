Отток активов Украинской ассоциации футбола при Павелко превысил 1,3 млрд грн: аудит

Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015-2023 годы, когда УАФ руководил Андрей Павелко

Фото: Википедия / Автор: Steffen Prößdorf

Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015-2023 годы, когда УАФ руководил Андрей Павелко. Аудит показал отток активов в размере более 1,3 млрд грн, говорится на сайте УАФ.

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Аудит в январе 2024 года анонсировал новоизбранный президент Андрей Шевченко. Проверку проводит независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine.

Сейчас известны первые результаты аудита, финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев.

"На данном этапе AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 342 900 000 грн. Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг", – сказано в сообщении.

Эти данные предварительные и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.