Отток активов Украинской ассоциации футбола при Павелко превысил 1,3 млрд грн: аудит
Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015-2023 годы, когда УАФ руководил Андрей Павелко. Аудит показал отток активов в размере более 1,3 млрд грн, говорится на сайте УАФ.
Аудит в январе 2024 года анонсировал новоизбранный президент Андрей Шевченко. Проверку проводит независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine.
Сейчас известны первые результаты аудита, финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев.
"На данном этапе AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 342 900 000 грн. Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг", – сказано в сообщении.
Эти данные предварительные и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.
- Андрей Павелко возглавлял Федерацию футбола Украины и изменившую ее Украинскую ассоциацию футбола с марта 2015 года. В 2014-2019 годах он был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.
- В ноябре 2022 года Павелко сообщили о подозрении в хищении средств на строительстве завода по производству искусственной травы. В июне 2023-го его арестовали, но в конце февраля 2024-го Павелко освободили под залог в размере 9,88 млн грн.