Відтік активів Української асоціації футболу за Павелка перевищив 1,3 млрд грн: аудит
Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015-2023 роки, коли УАФ керував Андрій Павелко. Аудит показав відтік активів у розмірі понад 1,3 млрд грн, йдеться на сайті УАФ.
Аудит у січні 2024 року анонсував новообраний президент Андрій Шевченко. Перевірку проводить незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine.
Зараз відомі перші результати аудиту, фінальний документ має бути завершено протягом трьох місяців.
"На даному етапі AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 342 900 000 грн. Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/послуг", – йдеться в повідомленні.
Ці дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу.
- Андрій Павелко очолював Федерацію футболу України та Українську асоціацію футболу, яка її змінила, з березня 2015 року. У 2014-2019 роках він був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка.
- У листопаді 2022 року Павелку повідомили про підозру у розкраданні коштів на будівництві заводу з виробництва штучної трави. У червні 2023-го його заарештували, але наприкінці лютого 2024-го Павелка звільнили під заставу у розмірі 9,88 млн грн.