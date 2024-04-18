Відтік активів Української асоціації футболу за Павелка перевищив 1,3 млрд грн: аудит

Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015-2023 роки, коли УАФ керував Андрій Павелко

Фото: Вікіпедія / Автор: Steffen Prößdorf

Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015-2023 роки, коли УАФ керував Андрій Павелко. Аудит показав відтік активів у розмірі понад 1,3 млрд грн, йдеться на сайті УАФ.

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Аудит у січні 2024 року анонсував новообраний президент Андрій Шевченко. Перевірку проводить незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine.

Зараз відомі перші результати аудиту, фінальний документ має бути завершено протягом трьох місяців.

"На даному етапі AC Crowe Ukraine виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 342 900 000 грн. Основні збитки спричинено операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завищенням вартості придбаних товарів/робіт/послуг", – йдеться в повідомленні.

Ці дані є попередніми та підлягають остаточному затвердженню. Фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу.