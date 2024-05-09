Долар у банках подорожчав

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У четвер, 9 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 9 коп. і складає 39,27 грн. Курс продажу збільшився на 8 коп. — до 39,8 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,65 грн, максимальний – 39,41 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,61 грн, максимальний – 39,9 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 6 коп. і становить 42,14 грн. Курс продажу виріс також на 6 коп. — до 42,89 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,3 грн, максимальний – 42,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,69 грн, а максимальний – 43,15 грн.

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